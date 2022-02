Beloftes aan dorpen en wijken weer op de tocht in Deurne: ‘stoppen met doormodderen’

video Paulette vond geen knobbeltje maar een vreemd hard plekje in haar borst

EINDHOVEN - Paulette Kreté overleefde borstkanker en schreef een openhartig boek over haar ziekte om te laten zien wat er met haar lichaam gebeurde. Vrijdag is het Wereldkankerdag en wordt er stilgestaan bij deze vaak heftige ziekte. Via ed.nl is vanaf 19.00 uur ook een speciale live-uitzending te volgen waarin vragen gesteld kunnen worden en patiënten en specialisten aan het woord komen.

5 februari