Ben Faas 1943-2020: Pastoor die meeliep in de optocht

GRIENDTSVEEN - Hij was wel pastoor, maar je zag het aan de buitenkant niet. Zo kenmerkt Ton Bukkems van de Parochieraad H. Barbara de vrijdag overleden Ben Faas (77). Een kleine twintig jaar was Faas pastoor in Griendtsveen. De bevolking liep met hem weg.

,,Hij was gigantisch geliefd bij iedereen”, weet Bukkems. ,,Een mens onder de mensen. Hij liep mee in de optocht, stond een pilsje te drinken in de kroeg, zat bij het biljarten en was lid van de KBO.”

Ben Faas woonde al een half jaar in Griendtsveen voor hij daar de pastoorstaken op zich zou nam. Faas had een bezinningscentrum in Berg en Dal en kwam daarmee in oktober 1997 naar het Peeldorp. Daar was het klooster leeggekomen. Vanaf mei 1998 verving hij pastoor Van Asten. Bukkems: ,,Ben is nooit officieel benoemd tot pastoor, maar als administrator, de plaatsvervanger. De deken van Horst was de officiële pastoor.”

Universiteit

Want Faas had er nog twee banen bij, weet Bukkems: ,,Hij werkte op de universiteit in Nijmegen en was ziekenpastor van het Vincentiushuis in Venray.”

In 2017 verhuisde Faas wegens ziekte naar een klooster in Valkenburg. Later ging hij naar Nijmegen. In 2018 werd hem eervol ontslag verleend in Griendtsveen.

Quote Ben Faas liep mee in de optocht met jongen die als voornaam Faas heeft. Beiden droegen een bordje: ‘ik ben Faas’ Ton Bukkems, Parochieraad H. Barbara

Bukkems weet nog een anekdote die tekenend is voor de overleden oud-pastoor tekent: ,,Er woont in Griendtsveen een jongen die als voornaam Faas heeft. Die heeft met de pastoor een keer in de optocht gelopen, allebei met een bordje ‘Ik ben Faas’. Zo’n dingen, daar kon je Ben gewoon voor vragen.”

De begrafenis is zaterdag 19 december in Schimmert. In de dienst van zondag 20 december wordt in de kerk van Griendtsveen stilgestaan bij het overlijden van Ben Faas. Daar kan in het weekend ook een condoleanceregister worden getekend (11.00-17.00 uur).