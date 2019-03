Benengeweld en kiekers in Liessel

Bewoners Laarhuys lopen letterlijk voor spek en bonen in optocht Lieshout

15:47 LIESHOUT - Ze zijn in krap twee jaar tijd onlosmakelijk verbonden geraakt met Lieshout, de mensen van Het Laarhuys. En dus storten de bewoners van het wooncomplex voor gehandicapten zich óók in het carnavalsgewoel van het brouwersdorp. In de Raad van Elf van Het Laarhuys is bewoner van het eerste uur Luc Vlemmings de adjudant. Trots deelt hij op een druilerige zondagmiddag snoepgoed uit aan het publiek. Want in de gezamenlijke optocht van Lieshout en Mariahout zijn de feestlustige Laarhuys-bewoners uiteraard óók van de partij, voor het eerst. Een ideetje van de bewoners zélf.