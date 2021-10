Benzinestation verdwijnt van Heuvelplein, nieuwe komt bij bedrijventerrein Bemmer IV

BEEK EN DONK - Het Esso tankstation aan het Heuvelplein in Beek en Donk verdwijnt op termijn om plaats te maken voor zes levensloopbestendige woningen. Daarvoor in de plaats verrijst een ander benzinestation bij de rotonde Bosscheweg/N279 richting Boerdonk, pal naast bedrijventerrein Bemmer IV.

Zelf wil eigenaar Gerbert Vissers van Vissers Energy Group uit Horst geen toelichting geven op de plannen. Pas wanneer alles naar verwachting eind van het jaar in kannen en kruiken is, wil hij er meer over vertellen. Pas als het benzinestation in het centrum van Beek en Donk is gesaneerd, is er ruimte voor een andere. ,,De een is onlosmakelijk verbonden met de ander", laat wethouder Tonny Meulensteen (CDA, ruimtelijke ordening) weten.

De gemeente Laarbeek wil in ieder geval meewerken om de verhuizing mogelijk te maken. Op de hoek van het Heuvelplein/Pater Vogelstraat ligt nu een plan om zes levensloopbestendige woningen te bouwen en dat mag, onder voorwaarden. Bedoeling is dat er vier op de plek van tankstation Vissers - voorheen van Jo van Hout, een begrip in het dorp - zelf komen en twee in de bedrijfswoning ernaast. Daarvoor wordt het pand gesplitst.

Meer ruimte, betere bereikbaarheid

Het nieuwe tankstation zal in ieder geval groter worden dan het bestaande. In 2017 vertelde Vissers vooral te willen verhuizen omdat de huidige plek weinig ruimte biedt om uit te breiden. Ook is de verkeerssituatie verslechterd, waardoor het benzinestation minder goed bereikbaar is geworden.

De exacte locatie liet hij toentertijd nog afhangen van de eventuele ontwikkelingen rondom de N279, wanneer er meer duidelijkheid zou zijn over de op- en afritten van de provinciale weg. Nu lijkt er meer duidelijkheid te zijn over de beoogde locatie; die zou bij de rotonde Bosscheweg/N279 richting Boerdonk moeten komen.

Bedrijventterrein Bemmer IV bijna vol

Op deze plek is inderdaad voldoende ruimte én er komt meer autoverkeer langs. Het bedrijventerrein Bemmer IV raakt voller en voller en volgens Meulensteen duurt het niet lang meer of de gemeente moet nee verkopen. Dat betekent dat Vissers volop kan profiteren van de doorstroom in het verkeer langs de provinciale weg.