Beregeningsverbod of niet? Boeren in de regio hebben winter lang water vastgehouden

Scheidend brandweer­coö­r­di­na­tor De Rips stookte zelf ook wel vuurtjes

29 maart GEMERT - ‘In elke brandweerman schuilt een pyromaan’, wordt wel gezegd. Voor Ton Kempers (54) uit De Rips, die de afgelopen negen jaar postcoördinator was bij de brandweer van De Rips, geldt dat in ieder geval wel. ,,Ik had als kind van Lego een stadion gebouwd en daar moest natuurlijk een vlam bij. Gelukkig deed ik dat buiten in de bosjes’’, herinnert hij zich.