Beren voor de ramen: ook een pluizige kettingreactie in Liessel

‘Misschien ideetje voor de kleine kinderen in Liessel? Een beer of andere knuffel voor het raam zetten?’ De man achter het berichtje, Martijn van Oosterhout, had eerder gezien dat een soortgelijke actie in Australië de boel opvrolijkte. Als je dan met je kindjes even een frisse neus haalt, kunnen ze in de buurt meteen op berenjacht, zo is de gedachte. Het aantal beren op de weg loopt ondertussen flink op in Liessel en dat is in dit geval juist goed nieuws.