Bergen extra werk door Peelbranden: invasie van het Pijpenstrootje

Politie houdt drie mannen aan voor berovingen in Deurne en Milheeze

8 juli DEURNE/MILHEEZE - De politie heeft maandag na een achtervolging drie mannen uit Roemenië aangehouden voor het beroven van een oudere man en een oudere vrouw. In beide gevallen ging het om een overval bij de pinautomaat. De eerste verdachte had zich verstopt in een maisveld, de andere twee werden later aangehouden in een achtertuin.