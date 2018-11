Bergopwaarts maakt huizen maximaal zuinig: nog 4952 te gaan

Ria van Ras uit Aar­le-Rix­tel: leerde op haar 55ste eindelijk lezen en schrijven: ‘Ik kan en mag weer meedoen, dat is een feestje’

AARLE-RIXTEL/SINT ANTHONIS - Vroeger op de lagere school mocht Ria van Ras uit Aarle-Rixtel wat in prentenboekjes kijken en koffie voor de meesters en juffen rondbrengen. Dat was het wel zo'n beetje. Want met 42 kinderen in de klas, had de juf natuurlijk geen tijd om iemand als Ria die amper kon lezen en schrijven te begeleiden.