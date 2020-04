Bergopwaarts: onderhoud wat kán en móet

Update Binnen zes weken uitsluit­sel over wolf die Schotse Hooglan­ders in Someren-Eind doodde

15:45 SOMEREN-EIND - Er is DNA afgenomen van de vier gedode Schotse Hooglanders van Jos Leenders uit Someren-Eind. Binnen zes weken wordt duidelijk of de dieren zijn gedood door een wolf. Is dat het geval, dan komt Leenders in aanmerking voor een vergoeding.