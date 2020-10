Berry Knapen werkt aan walhalla voor tonpraters: Eens per week carnavaleske avond op vaste locatie (als het weer kan)

Veel carnavalsverenigingen in de regio slaan het evenement begin volgend jaar grotendeels over. Tonpraters onder wie de bekende Berry Knapen uit Heeze kunnen echter niet zo lang zonder de inkomsten van die periode. Hij hield al twee keer Berry and Friends in De Plattevonder in Someren-Eind. Het andere alternatief Berry's Brunch op diezelfde locatie staat voorlopig even in de ijskast, maar de absurdist werkt intussen ook aan een nieuw ‘walhalla voor tonpraters’.