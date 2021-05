Beschuit met blauwe muisjes voor Ramona van Koonings The Wedding Palace: baby Robert geboren

Ze liet al haar volgers weten dat het zondag haar eerste moederdag was als moeder. ,,Voel mij zo gezegend je eindelijk in mijn armen te sluiten. Een droom is uitgekomen! Wat zijn wij enorm trots en dankbaar! Het allerallerallermooiste wat ons ooit is overkomen, het is onbeschrijfelijk . Met heel ons hart houden we van jou en zullen we je alle liefde en geluk van de wereld geven!”, zo schreef ze.