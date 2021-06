Beschuit met muisjes in het Boerenbondsmuseum

GEMERT – Het is feest bij het Boerenbondsmuseum. Daar is namelijk sprake geweest van een kleine geboortegolf. Het museum is nu twaalf biggetjes, twee handen vol geitjes en een veulen rijker. En dat moet volgens beheerster Ria Peters gevierd worden.

Bij binnenkomst in het museum wordt je opgewacht door een goedlachs duo. Gehuld in een blauwe overal met boerenzakdoek zitten zij bij de entree, met voor zich een grote bak muisjes. Roze én blauw, want dat staat volgens hen symbool voor alle diertjes die de afgelopen tijd zijn geboren. En die geboortegolf mag wel gevierd worden. Vol enthousiasme vertellen zij over de biggetjes, geitjes en het veulen. ,,En de ezel is ook nog zwanger’’, klinkt het. Het is feest in het Boerenbondsmuseum. Na lange tijd is het eindelijk weer gezellig druk. En daar is beheerster Ria Peters, samen met de tweehonderdveertig vrijwilligers waarmee ze samenwerkt, maar al te blij mee.

Al vijftig jaar woont Peters in Gemert, en dus is ze al een ‘bietje Gemertenaar’. Dat maakt ook dat ze zo betrokken is bij het Boerenbondsmuseum en de taak van beheerster op zich had genomen. Het afgelopen jaar, dat het grotendeels zonder bezoekers, ijsbaan of nostalgische kermis moest doen, was vervelend. Maar nu alles weer opengaat, probeert Peters zoveel mogelijk aanleidingen te vinden om veel bezoekers te trekken. Terwijl we buiten aan een tafel zitten, wijst haar in klederdracht verhulde arm naar de draaimolen. ,,Die hebben we speciaal hiervoor laten komen. Vanaf nu staat hij er elke week.” De geboortegolf leende zich dan ook perfect als aanleiding.

,,Ons varken Nellie heeft twaalf biggetjes gekregen, onze geit negen baby’tjes en het paard een veulen’’, zo vertelt Peters. ,,Val niet van verbazing om, maar dat veulentje heet Ria. Een eretitel voor mij. Nu moet de ezel nog bevallen en dan zijn we compleet. Die geboortegolf was een reden voor ons om het extra onder de aandacht te brengen. Je moet alle zeilen bijzetten om mensen binnen te krijgen. Ze zijn nog zo bang en afwachtend. Dat is eigenlijk niet nodig. Er is hier immers genoeg ruimte. Die anderhalve meter bewaren is geen probleem. Door een leuke actie als deze zet je mensen wel weer op het goede spoor. Maar gelukkig begint het nu binnen te druppelen.”

Elke week iets inplannen

De ‘bietje Gemertenaar’ kijkt heel erg positief naar de aankomende periode: ,,Stillekes aan wordt het iedere zondag iets beter. Maar het zal wel even tijd nodig hebben. Daar loopt iedereen tegenaan. Als ik vanavond naar huis fiets, zitten ook niet alle terrassen vol. Dat gaat wel weer lopen. Al is het door iets simpels als een beschuit met muisjes. Misschien is dat ‘m net. We proberen nu elke week iets te plannen. Volgende week is het bijvoorbeeld kampioenschap koe melken van het Boerenbondsmuseum. Hopelijk loopt dat ook zo.’’