Besluit over huisvesting harmonie O&U in Beek en Donk na de zomer

Taart gooien naar leiders hoogtepunt in Someren-Hei­de

16:00 SOMEREN-HEIDE - Zeventig jaar geleden werd Jong Nederland in Someren-Heide opgericht. ,,Eigenlijk is het geen jubileum, dus er komt er geen groot feest. Wel besteden we extra aandacht aan onze activiteiten. We hebben er financiële ruimte voor’’, zegt voorzitter Patrick Strijbosch.