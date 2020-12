Besluit over vliegen vanaf basis De Peel valt op zijn vroegst eind 2024

BuitenBeel­den: verzuipend kunstwerk in Helenaveen stelt teleur

12 december Duizenden fietsers en wandelaars gaan er aan voorbij, want de Soemeersingel in Helenaveen is populair. En al die passanten zien daar ook het beeld 'Verleden Veen' in het kanaal. Dat kunstwerk van Jan Ros valt tegen.