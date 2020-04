Beste plan wint het voortaan bij zonneparken Someren

Bezwaren tegen gasopslag op industrie­ter­rein in Deurne

11:23 DEURNE - Marco Gas uit Bakel doet een poging hun opslag van propaangas in Deurne te legaliseren. Bij controles in 2018 bleek dat het bedrijf meer gasflessen op het terrein aan de Voltstraat had staan dan wettelijk mocht. De gemeente wil de opslag in principe toestaan, maar moet zich nog buigen over bezwaren van een omwonende.