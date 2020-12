Beste radiowebsite van het jaar komt uit Beek en Donk

Het verdriet om een dood kindje gaat nooit weg

23 november HELMOND - Ze hebben alle drie een dood kindje ter wereld gebracht. Het verdriet gaat nooit weg, maar er samen over praten en samen herdenken is fijn. Daarom vinden Willeke Altink, Anne-Marie van Genechten en Petra Polak het zo belangrijk dat Helmond blijft meedoen aan Wereldlichtjesdag. Toen de organisatie aangaf ermee te stoppen, besloten zij het stokje over te nemen.