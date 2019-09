Beste speculaas met amandel komt uit Someren

Charles Eyck in De Wieger in Deurne: Praten met papier en potlood

25 september DEURNE - Hij was al heel jong doof en nagenoeg stom, beeldend kunstenaar Charles Eyck. Papier en potloden waren zijn redding, want dankzij zijn tekeningen kon hij praten met mensen. Tot en met januari is het werk van Eyck te zien in museum De Wieger in Deurne.