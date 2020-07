Bestelbus ramt overstekende auto in Bakel, bestuurster zit bekneld

Proef geslaagd: erfbetre­ders kunnen Deurnese boer blijven helpen

17:35 DEURNE - Ze zouden er maar tijdelijk zijn, de twee erfbetreders die in Deurne stoppende boeren bezoeken. Maar de proef pakt zo goed uit dat de extra mankracht voor agrariërs een vast onderdeel wordt van Zorg in Deurne. Het takenpakket is inmiddels uitgebreid.