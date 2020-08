Bestrijders in Zuidoost-Brabant: wel wespen, maar geen wespenplaag

Wespenoverlast ontstaat meestal in augustus omdat ze dan op zoek gaan naar vlees en zoetigheid. Twee jaar geleden, toen er wél sprake was van een wespenplaag, moest Michel van den Heuvel van VDH Plaagdierpreventie in Asten wel twintig keer op een dag uitrukken om een wespennest te verwijderen. Dezer dagen is dat ‘gemiddeld een keer of tien per dag', schat hij in. ,,Toch nog best veel hoor, maar een echte plaag zou ik het niet willen noemen. Het zijn er meer dan vorig jaar, maar wel minder dan twee jaar geleden.”

Ook bij Plaagdier Bestrijding Nederland (PPN) in Nuenen is het druk. ,,Maar dat is in deze tijd van het jaar altijd zo", laat een woordvoerster weten. Stefan Senders van De Bestrijdingsbrigade in Heeze merkt wel dat het seizoen dit jaar een week of drie eerder begonnen is. ,,Maar het zijn er nu niet bijzonder veel, ik zie ze thuis ook bijna niet.”

Klimaat

Volgens Martien Donkers van Donkers Plaagdier Beheersing in Elsendorp duren de wespenperiodes wel steeds langer. ,,Dat zie je al een paar jaar, ik sluit niet uit dat het met het veranderende klimaat te maken heeft. Maar ik verwacht niet dat er dit jaar nog sprake van een plaag zal zijn, daar is het nu al te laat voor.” Donkers krijgt andere jaren altijd vrij veel meldingen van mensen die van vakantie terugkomen. ,,Dan zijn ze weer thuis en valt het ze ineens op dat er veel wespen zijn. Maar dat heb ik dit jaar nog nauwelijks gehoord.”

Niet heel veel

Eric Morssink van M2Z in Helmond weet uit ervaring dat de overlast per regio kan verschillen. ,,Ik hoorde van een collega dat er vorig jaar relatief veel wespen zaten rond Eindhoven, Veldhoven en Riethoven, terwijl het in de Peelregio heel erg meeviel. Dat lijkt nu ook het geval, ik krijg in elk geval niet heel veel meldingen.” Dit jaar is er veel overlast in verschillende gebieden in de Achterhoek en Twente.

Bij aardbeientelers is de wesp een jaarlijks terugkerend probleem. ,,Nou je het zegt: dit jaar valt het heel erg mee", constateert Roland van Asseldonk, eigenaar van een kwekerij aan de Wijnboomlaan in Gemert. ,,Normaal gesproken hangen we altijd afgeknipte colaflessen met daarin bier of ranja op, maar dat hebben we nu nog niet hoeven doen. Ik heb ze ook liever niet, natuurlijk. Ze prikken gaatjes in de aardbeien. Maar misschien hebben ze dit jaar ook wel last gehad van de hitte.”