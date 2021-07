Bestuurder gewond bij botsing tussen twee auto's in Aarle-Rixtel

Na jaren eindelijk duidelijk­heid: Nieuw appartemen­ten­com­plex met zorgverle­ning in Gelde­straat Someren

6 juli SOMEREN - Het was een kwestie van de lange adem, maar na vele jaren is er alsnog duidelijkheid over de lap grond van 2200 vierkante meter aan de Geldestraat in Someren. Futura Zorg bouwt op die locatie nabij het Varendonck College een appartementencomplex met zorg voor maximaal 23 ouderen.