Bestuurder Jacqueline Ketelaar stopt bij scholenkoepel Prodas

Verpleeg­huis­af­de­ling Dahlia na negen weken uit cohort: ‘Ik heb me nooit laten leiden door angst’

3 januari EINDHOVEN - Wat een bevrijding. Vandaag hoeft het pak niet meer aan. Bijna negen weken zat de verpleeghuisafdeling Dahlia in Fleuriade Archipel in cohort. Een heftige periode. ,,We zijn vijf van de tien bewoners kwijtgeraakt, we houden nog wel onze fingers crossed.”