Bestuurder raakt zwaargewond bij botsing met auto tegen boom in Helenaveen

Het botert al tussen jeugd­zorg-jongeren en nieuwe Mierlose buren: ‘Tuin is ideaal voor Burendag’

MIERLO - Luuk (12) opent de trukendoos in een pannakooi. Met een vliegensvlugge schijnbeweging zet hij burgemeester Jos van Bree op het verkeerde been. Een ludiek moment tijdens de opening van een behandellocatie waar jongeren wonen, in Mierlo. De eerste in de Peel van Combinatie Jeugdzorg.

18 juli