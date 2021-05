‘Bestuurlijke zwaargewichten’ Frans Stienen en Jan van de Rijdt gaan Museum Klok & Peel leiden

Spoortun­nel Deurne zaait verdeeld­heid: twee buurten komen ieder met eigen protest

13 mei De eerste schop moet de grond nog in, maar de nieuwe spoortunnel in Deurne heeft de buurt inmiddels in twee kampen verdeeld. Vanuit twee straten in de Rijtse Vennen is een eigen ‘actiegroep’ opgericht. De andere groep omwonenden maakte meteen na de bekendmaking van de aanleg van de tunnel al bezwaar.