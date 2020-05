Bever voelt zich thuis in de Peel

,,Het gaat heel hard met de bever in het gebied van waterschap Aa en Maas. Ze zitten op veel plekken. Laatst zwom er zelfs nog eentje in de binnenstad van Helmond", vertelt Cox. Hij is ecoloog bij waterschap Aa en Maas. Het Kanaal van Deurne is al enige tijd een geliefde plek voor bevers. Ook in de Astense Aa in natuurgebied De Berken in Ommel is onlangs een bever gezien.

Cox: ,,De Berken is een ideaal gebied voor bevers. Ze houden ervan als er veel bomen op de oever staan. Dan hoeven ze niet zo ver uit het water voor hout. Met het hout bouwen ze dammen en burchten. Het zou me niks verbazen als de bever er een burcht bouwt en er blijft.”

Cox vermoedt dat de bever in De Berken dezelfde is die eerder in de Astense Aa in Neerkant een burcht bouwde en er verschillende holen heeft gegraven. ,,Daar hebben we anderhalf jaar geleden drie beverholen met gaas moeten dichten. De gaten zorgden voor een gevaarlijke situatie. De weg dreigde er te verzakken." Volgens de ecoloog vinden bevers het niet fijn als hun leefgebied wordt verstoord. ,,Dan gaan ze naar een ander plekje verderop. Bijvoorbeeld naar De Berken."

Overlast

Volgens berekeningen uit 2019 zouden er in Nederland zo'n 3.000 leven. Dat terwijl het beestje tot zo'n dertig jaar geleden in ons land niet meer voorkwam. In 1988 werden de eerste bevers weer uitgezet in de Biesbosch.

Na Limburg komen in Noord-Brabant de meeste bevers voor. Cox is blij met de toename van het aantal bevers, maar heeft de opmars ook een keerzijde. De bever is belangrijk voor de biodiversiteit, maar omdat hij dammen bouwt en holen graaft zorgt hij ook regelmatig voor overlast. Zoals dus anderhalf jaar geleden in Neerkant. Maar Cox kent meer incidenten: ,,In Limburg is een tractor bij werkzaamheden aan een oever in een beverhol gezakt en gekanteld. En in Oss is een fietspad verzakt."

Speurhonden

Waterschap Aa en Maas grijpt het liefst zo min mogelijk in, maar soms kan het niet anders. ,,We mogen een hol dichtzetten bij gevaar op een wegverzakking. Maar het uitgangspunt is dat als we niet hoeven in te grijpen, we dat ook niet doen", vertelt Cox.