Beweegtuin Aarle-Rixtel al voor de opening volop in gebruik

AARLE-RIXTEL - Vanwege de corona-maatregelen kunnen de lessen van de gymclub bij woonzorgcentrum Zonnetij in Aarle-Rixtel al een half jaar niet doorgaan. De nieuwe beweegtuin komt dan ook als geroepen, vinden bewoners: ‘Het is een mooi alternatief.’

“Dit hadden ze meteen aan het begin van corona moeten doen”, zegt Betsie Manders enthousiast. “Het is een enorme verbetering. We wonen hier met alleen maar oudere mensen. Het is goed dat we zo in beweging kunnen blijven.”

Sinds vorige week kijkt de bewoonster van Zonnetij in Aarle-Rixtel uit op een nieuw aangelegde beweegtuin. Op het middenterrein van het woonzorgcomplex is een tiental gymtoestellen opgebouwd waarmee laagdrempelig de lichaamscoördinatie verbeterd kan worden, been- en armspieren kunnen worden versterkt en aan de conditie gewerkt kan worden.

Toestellen testen

“Ik ben er zelf nog niet aan toegekomen om de toestellen te testen”, vervolgt Manders. “Maar als het dadelijk mooier weer is ga ik dat zeker doen. Ik vind het heerlijk om te bewegen, probeer ook elke dag een flink stuk te gaan wandelen.”

De beweegtuin is een initiatief van Dorpsplatform Aarle-Rixtel, vertelt secretaris Jan Dekkers: “Er waren al eerder plannen voor zo’n beweegomgeving en we hebben verschillende locaties in overweging gehad. Uiteindelijk kwamen we bij Zonnetij uit. Een grootste deel van de doelgroep woont hier en het ligt vlak bij het centrum.”

Kim van Uden, procesbegeleider bij Zonnetij, deelde die mening, waarna de initiatiefgroep Bewegen en Ontmoeten in Aarle-Rixtel werd opgericht. Hierin hebben, naast Van Uden en Dekkers, fysiotherapeut Lorraine McNab en buurtsportcoach Jaccy van den Enden, zitting. De initiatiefgroep zorgde voor de benodigde fondsen en selecteerde, samen met enkele bewoners, de toestellen.

Gymclub

“Er wordt al veel gebruik van gemaakt”, ziet Zonnetij-bewoonster Els Wagemakers. “Terwijl het er nog maar een week staat. We hebben hier een gymclub, maar die is al een half jaar niet doorgegaan. Ik denk dat dit een goed alternatief kan zijn.”

Dat vindt ook de initiatiefgroep. Vanaf 28 mei wordt wekelijks op vrijdagochtend een sportuurtje georganiseerd rond de toestellen, begeleid door de buurtsportcoaches. De officiële opening van de beweegtuin is vanwege de corona-maatregelen nog even uitgesteld, zegt Dekkers: “Dat wordt waarschijnlijk 4 juni.” Vooruitlopend op die officiële ingebruikname wil bewoonster Betsie Manders nog wel een aanvullende wens aandragen: “Eigenlijk zouden ze het overdekt moeten maken, zodat we ook met slecht weer kunnen oefenen.”