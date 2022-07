Bewoner (47) die zwaargewond werd gevonden na overval in Helenaveen is overleden

HELENAVEEN - De 47-jarige man die vorige week maandag zwaargewond werd gevonden in zijn woning aan de Lagebrugweg in Helenaveen is zondag overleden. Dat meldt politie Oost-Brabant.

De politie werd maandag rond 8.00 uur gealarmeerd dat er een zwaargewonde man in een woning lag. Het ging om de hoofdbewoner van het pand. Vermoedelijk was hij slachtoffer van een zeer gewelddadige woningoverval.

Het slachtoffer werd naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gebracht en verkeerde in kritieke toestand. De man is daar bijna een week later aan zijn verwondingen overleden.

Onderzoek

De recherche deed onderzoek naar sporen in en rondom de woning. Op het terrein van de woning is een boerenbedrijf gevestigd. Ook het naastliggende maïsveld was afgesloten om eventuele sporen veilig te stellen. De woning ligt op enkele honderden meters van sportpark De Stikker in Helenaveen.

Het onderzoek is nog altijd gaande, zo laat politie Oost-Brabant weten. Onder meer wordt er gezocht naar getuigen. Ook is er een zogeheten TGO samengesteld, een Team Grootschalige Opsporing. Zulke besluiten worden alleen genomen bij heftige zaken zoals moorden of serieverkrachters. Het geeft de ernst van deze overval weer.

Lees ook: de impact van de overval is groot bij het pluimveebedrijf. Waarom uitgerekend deze boer slachtoffer is geworden, is niet te begrijpen. ,,Er hangt geen Mona Lisa in huis ofzo. Het is een doorsnee huis in een rustig dorp, zoiets verwacht je hier niet.”