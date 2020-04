Bewoners aan zet bij zorgpilot Zonnetij in Aarle-Rixtel

Vanavond besluit of geëvacueer­den naar huis mogen

17:21 DEURNE - Pas vanavond wordt duidelijk of de groep geëvacueerden uit de Peel naar huis mag. Bewoners van 59 huizen in Helenaveen, Griendtsveen en Liessel zijn dinsdag vanwege de Peelbrand geëvacueerd. Het gaat om bijna honderd mensen. Burgemeester Hilko Mak van Deurne spreekt een dag later van een bijzondere maatregel: ,,Niemand laat graag huis en haard achter. Maar dit is een zeer grote brand. Vanwege de rook en het vuur dat steeds dichterbij kwam, moesten we dit doen.”