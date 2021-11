Bewoners buitengebied Lierop vrezen ‘sloop bijgebouwen zonder vergunning’

De bewoners van het buitengebied in Lierop zijn ongerust over de ontwikkelingen die er dreigen te komen in dit gebied. Donderdagavond dienden ze een petitie in tijdens de vergadering van de gemeenteraad Someren. Die schrok daarvan en vraagt zich af wat er fout gaat.

Ze hebben er zelfs slapeloze nachten van, geven de bewoners van het buitengebied van Lierop aan. Uit het rapport van ruimtelijke-ordeningsbedrijf Ordito blijkt dat veel bijgebouwen, kippenhokken en andere constructies nu ineens op de nominatie staan om gesloopt te worden. Dit omdat daar de afgelopen 45 jaar nooit een vergunning voor is aangevraagd.

Verrast

Een rondgang door het gebied leverde liefst 138 handtekeningen op. De gemeenteraad van Someren reageerde gisteren verrast en vraagt zich af waar het fout is gegaan. Het bestemmingsplan buitengebied kent vier fases, ook bij de eerdere drie waren er mensen die een brief schreven omdat ze het oneens zijn met de plannen. Dat gaf Arnold Verhofstad in zijn pleidooi ook aan.

,,Maar dit zijn wel heel veel handtekeningen”, vond de fractievoorzitter van Leefbaar Someren. ,,Hebben we een andere werkwijze gekozen, waar komt deze onvrede vandaan en wat moeten we doen?”

Quote We hebben nog steeds niet in de smiezen hoe we onze inwoners moeten benaderen Bart de Groot , Gemeenschapslijst

Bart de Groot (Gemeenschapslijst) heeft wel een idee waar de fout zit. ,,We hebben nog steeds niet in de smiezen hoe we onze inwoners moeten benaderen, het lijkt steeds slechter te gaan, we werken de inwoners tegen onszelf in het harnas. Ik roep het college op om de menselijke maat te nemen.”

Hij opperde het idee om met deze mensen in gesprek te gaan, op een vertrouwelijke manier. De Groot: ,,Leg het gewoon uit in begrijpelijke taal en zorg dat de mensen zich vertrouwd voelen, laat een ambtenaar dit gesprek voeren in plaats van een bureau.”

Quote Hoe leg je dit uit aan de mensen die dat wel gedaan hebben als je dit toch toestaat? Arjan Evers, CDA

CDA-fractievoorzitter Arjan Evers kan begrijpen dat ‘het pijn doet’ dat de inwoners nu alsnog een vergunning nodig hebben, maar bekijkt het ook van de andere kant. ,,Hoe leg je dit uit aan de mensen die dat wel gedaan hebben als je dit toch toestaat?”

Wethouder Louis Swinkels stelde dat ‘het een mooi project is wat al jaren loopt’ en is niet bang dat de plannen niet doorgaan. ,,Er zijn geen andere manieren om te handhaven.” Wel gaf Swinkels aan dat er geen startbijeenkomst is geweest en dat er daardoor veel vragen zijn.

,,We zijn nu in gesprek met de bewoners en dit verloopt goed. Als ze nu weer de petitie moeten ondertekenen, vraag ik me af hoeveel handtekeningen ze nog krijgen, maar ik denk dat het wel meevalt”, stelde hij gelet op het feit dat de petitie al enkele weken geleden is opgesteld.