Bewoners denken mee over Aarle zonder aardgas

Tijdens deze infoavond gaat Laarbeek onder meer in op de vraag of er een warmtenet kan komen in het dorp. Plaats van handeling is multifunctioneel centrum De Dreef aan de Duivenakker in Aarle-Rixtel. Aanvang om 19.30 uur. Aanmelding via kcc@laarbeek.nl en 0492-469700.