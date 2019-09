Bewoners Jan de Witkliniek in Bakel naar Sint Jozefsheil

De Zorgboog is achter de schermen al langer bezig met plannen voor herontwikkeling van ‘de Jan de Wit', waar zorg wordt geboden aan dementerende cliënten en mensen met een lichamelijke beperking die 24-uurs zorg nodig hebben. De zorginstelling maakte eerder bekend het vijftig jaar oude gebouw binnen niet al te lange tijd te willen verlaten, omdat de technische installaties niet langer geschikt zijn. Het gebouw wordt gesloopt. Of en - zo ja - wat er daarna op die plek terugkomt, is nog onbekend.

Nieuwenhof

Het Sint Jozefsheil-pand is weliswaar ouder dan de Jan de Witkliniek, maar is een aantal jaren geleden nog wel opgeknapt. Nu zitten er tijdelijk bewoners van De Nieuwenhof in het gebouw. Die verhuizen eind deze maand terug naar Deurne. Daarna wordt het gebouw op een aantal fronten aangepast, zodat het geschikt is voor de bewoners van de Jan de Witkliniek. Wanneer die over kunnen naar Sint Jozefsheil, is nog niet precies te zeggen.