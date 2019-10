Bewoners kamp Someren voelen zich overvallen door hercontrole

Someren maakt werk van scholen

11:18 SOMEREN - Someren steekt tot 2033 in totaal 17,5 miljoen euro in nieuwbouw en grondige renovatie van vijf scholen. Als eerste is ‘t Rendal (2,4 miljoen) in Lierop aan de beurt. Daarna volgen het Varendonck (5,4 miljoen), Leerrijk (3,3 miljoen), Mariaschool (4,6 miljoen) en St. Jozef (1,7 miljoen) in Someren-Heide.