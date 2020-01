Bewoners Parkveste Asten zijn pinnen beu

Bij Someren-Eind­se houtbewer­ker ademt alles hout

17:43 SOMEREN-EIND - ,,Als kind kwam ik bij de verkenners in aanraking met houtsnijwerk. Maar dat was geen suces, de beitels waren bot en het hout was te nat. Maar Sinterklaas bracht uitkomst, hij bracht beter gereedschap mee, een hobby was geboren.” Dat het nog eens zijn werk zou worden, kon Peter van de Manakker (64) uit Someren-Eind toen nog niet voorzien.