Bewoners van de Elzent in Gemert vallen in de prijzen bij Postcodeloterij

Dus kwam Gaston om de cheques en ook een auto overhandigen aan de gelukkigen aan de Elzent in Gemert.

,,We konden het eerst niet geloven. Met een aantal buren stonden we buiten te wachten rond 14.00 uur, maar er kwam niks. ‘Zie je wel’, zeiden we al tegen elkaar, ‘het is toch niet waar’. Maar toen kwam het busje de hoek om rijden met daarom de tekst Postcodeloterij. Ja, toen was het pas echt!” Lianne Wessels raakt er nog steeds niet over uitgepraat. ,,Ik heb vannacht ook slecht geslapen, omdat ik er steeds maar weer aan moest denken.”

5422 AZ

,,De postcode 5422 AZ viel in de prijzen, een relatief klein gedeelte van de straat met weinig bewoners. Daarom is de prijs per lot 25.000 euro geworden”, aldus Jaap van Felius. ,,Het is een extra mooi cadeau voor mijn verjaardag morgen.”

Quote Bij de meeste winnaars moet de opname een keer opnieuw, tja, dan is het nieuwtje er natuurlijk al een beetje af Annette van Felius

Zijn vrouw Annette vindt het vooral ook leuk om het een keer mee te maken. ,,Je ziet het op televisie, maar nu maak je het zelf mee. Nou snap ik bijvoorbeeld ook waarom de reacties van prijswinnaars vaak een beetje lauw overkomen tijdens de uitzending. Bij de meeste winnaars moet de opname een keer opnieuw, tja, dan is het nieuwtje er natuurlijk al een beetje af.”

Dubbelcheck

Vooraf hadden de winnaars een berichtje in hun mailbox gekregen, maar dat vertrouwden ze niet meteen. Via de barbecue-app van de buurt werd contact gezocht met elkaar en de mail werd gecheckt op echtheid. ,,Al snel bleek dat het echt waar was en werd de spanning merkbaar natuurlijk”, vertelt Wessels. ,,Mijn man Frank is ook nog net in het buitenland voor zijn werk, dus ik stond er alleen voor.”

,,Ik woon op nummer 10 en ze begonnen met huisnummer 4. Maar net toen ik aan de beurt zou zijn, draaide het opnameteam om en gingen ze naar de andere kant van ons huizenblok. Ik dacht al meteen, verdorie, nou heb ik nog geen prijs. Ik was dan ook helemaal overdonderd toen later ook nog eens die mooie rooie BMW kwam aanrijden.” De familie Wessels won naast een cheque dus ook een auto. ,,Net nou we een paar weken geleden een nieuwe auto hadden aangeschaft. Ik heb vanmorgen maar gebak gehaald om het te vieren.”

Goede doelen steunen

Familie van Felius doet al dertig jaar mee de Postcodeloterij. ,,Je doet eigenlijk alleen mee om de goede doelen te steunen. We hebben behalve af en toe een boek of een stuk chocolade ook nog nooit een geldprijs gewonnen. Wel leuk is dat je zoveel felicitaties krijgt. Via de sociale media gaat het nieuwtje snel rond.”