Bewoners verzorgingstehuis geëvacueerd vanwege brand in natuurgebied Deurnese Peel

Zes eeuwen familie Van Lieshout: 'Epidemieën zijn van alle tijden'

13:13 LAARBEEK/STERKSEL - Sommige corona-maatregelen zijn voor onze regio niet nieuw, ontdekte Hans van Lieshout bij het vastleggen van 600 jaar familiegeschiedenis. Al in 1722 werd gesproken over een lockdown om een epidemie in te dammen.