Bewoners Vonderweg halen hun gelijk: snelheidslimiet blijft 30

Tonny uit Someren brengt kabouter Winslow tot leven in prenten­boek: 'Verhalen met een boodschap’

SOMEREN/GELDROP - Vijftien jaar lang was kabouter Winslow weinig meer dan een idee in het hoofd van Tonny Jacobs-Roijackers uit Someren. Nu komt hij tot leven in een prentenboek.

3 januari