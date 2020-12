Bewoners woonwagenkampje in Asten protesteren tegen de gemeente: ‘Sprake van discriminatie en uitsterfbeleid’

Vurige tango in een Somerense kerststal

23 december SOMEREN - Vurige Argentijnse tango is nu niet direct iets dat je in het Somerense buitengebied verwacht, laat staan tijdens een koude heldere avond in een kerststal. Toch is dat precies wat de van origine Somerense bandeonist Simone van der Weerden woensdagavond samen met violist Gustavo Cabrera presenteerde tijdens haar eerste ‘Kampvuurconcerten’.