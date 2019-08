Bezoeker Nirwana Tuinfeest in Lierop hoeft echt niets te missen

Mestfrau­deur Lierop in hoger beroep

10:05 DEN BOSCH/LIEROP - De voor grootschalige mestfraude veroordeelde Anthony van den Broek uit Lierop gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch. Die veroordeelde hem twee weken geleden tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Het complete dossier is nog niet bij het Gerechtshof binnen en daardoor gaat het nog wel even duren alvorens een zittingsdatum wordt gepland, aldus een woordvoerster van het hof.