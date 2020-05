Bezorger ziet al weken niets door smeulende Peel: ‘Wien, je speelt met je leven én met je nieuwe auto’

Natuur­brand­je in De Mortel laait voor de derde keer op

18:24 DE MORTEL - In de Stippelberg in De Mortel woedde woensdagmiddag rond 17.00 uur opnieuw brand, nadat dat 's ochtends om 06.00 en 08.00 uur ook al het geval was. De brandweer was er opnieuw met meerdere wagens aanwezig.