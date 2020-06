Bezuiniging Klok & Peel van tafel

ASTEN - De bezuiniging op museum Klok & Peel in Asten is van de baan. Het gemeentebestuur legt een voorstel aan de politiek voor om te kiezen voor behoud van de huidige ambities. Dat kost eenmalig honderdduizend euro.

Er worden wel enkele voorwaarden gesteld, beschrijft wethouder Janine Spoor in haar voorstel. Zo moet samen met het museumbestuur een ‘goed geregisseerd lobbytraject’ in gang gezet worden om voor meerdere jaren financiële ondersteuning te verkrijgen vanuit het rijk, de provincie en mogelijk vanuit de Bankgiroloterij.

Een meerderheid in de gemeenteraad schaarde zich enkele weken geleden al achter dit scenario. Toch werden er enkele kanttekeningen bij geplaatst, die Spoor nu heeft verwerkt in het voorstel dat 15 juni in de commissie besproken wordt en 30 juni in de gemeenteraad.

Er moet een nieuw ondernemingsplan komen dat uitzicht biedt op jarenlang geld van externe financiers. Spoor wil voldoende aanknopingspunten zien voor een duurzaam en toekomstbestendig museum.

Lobbyen voor extra geld

Daarnaast wil zij lobbyen voor extra geld, onder meer via de Bankgiroloterij. Klok & Peel won in 2014 de landelijke museumprijs die is verbonden aan de loterij. Die firma staat open voor financiering aan dergelijke instellingen.

Het gemeentebestuur wil verder dat er een nieuw bestuur komt. Voorzitter Harry van der Loo stopte begin deze maand en zijn taken zijn voorlopig overgenomen door Fokko Keun. Maar er zijn meer vacatures voor de lange termijn.

Entreeprijzen tegen het licht houden

Enkele andere voorwaarden die het gemeentebestuur stelt zijn behoud van de Senzer-medewerkers in het museum en nieuwe exploitatiemogelijkheden onderzoeken voor het gebouw, de tuin en bijgebouwen. Het is een gevoelig onderwerp, maar ook de entreeprijzen worden tegen het licht gehouden. Verder wordt de samenwerking gezocht met regionale musea zoals de Wieger in Deurne en Boerenbondsmuseum in Gemert.