Bezuinigingsvoorstel omgebogen in extra subsidie: Klok & Peel in Asten krijgt ton extra

Dat het museum eenmalig 100.000 euro extra van de gemeente zou krijgen, was de afgelopen weken al duidelijk geworden in eerdere politieke debatten. CDA, Leefbaar Asten, PGA en D66-Hart voor Asten zijn voor de steunmaatregel. Algemeen Belang en VVD zijn tegen. Bij de financiële injectie zijn wel eisen gesteld. Zo moet het museum een toekomstgericht ondernemingsplan opstellen en moet het op zoek naar externe subsidiemogelijkheden.

Frappant is dat de financiële steun voortkomt uit een bezuinigingsvoorstel die in de voorjaarsnota van vorig jaar was opgenomen. Daarin werd geopperd om het museum met tien procent te korten, wat neer zou komen op een bezuiniging van bijna 24.000 euro per jaar. Toen later bleek dat de meeste fracties niet voor de volle honderd procent achter de bezuiniging stonden, werd als compromis een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar bezuinigingsmogelijkheden binnen het museum. Voor dat onderzoek werd 14.000 euro vrijgemaakt. De onderzoekers concludeerden eerder dit jaar dat het museum prima presteert en dat er juist geld bij moet om het museum te behouden zoals het nu is.