Bezwaren evenementen Gemert in prullenbak

De commissie heeft zich toch over de bezwaren uitgesproken, omdat het om jaarlijks terugkerende evenementen gaat. In het geval van Woetstok, dat ‘s zomers wordt gehouden in een bosgebied aan de Rooije Hoefsedijk in Gemert, stapte een buurtbewoner naar de bezwarencommissie omdat hij onder meer vreesde voor parkeerproblemen. Ook zou er in zijn ogen overlast kunnen ontstaan van bezoekers die in de buurt van het festival op zoek gaan naar drinkwater en toiletten.