Bezwaren tegen terrasuitbreiding Aarle-Rixtel

Bezwaar tegen voorkeurs­recht op bouwgrond in Om­mel-oost

9 september OMMEL - Het is nog even de vraag of de gemeente Asten een eerste recht krijgt om gronden in Ommel-oost te kopen. Een grondeigenaar heeft op het laatste moment een bezwaarschrift ingediend tegen het plan dat voorziet in 60-80 woningen in de Kloosterstraat.