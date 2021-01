Bezwaren vertragen bouwplan Goede Vaart in Someren-Eind: ‘Het is maar de vraag of starters hierop gaan wachten’

Hans Toonders, woordvoerder van de Werkgroep wonen in Someren-Eind betreurd de vertraging vooral voor de starters die deelnemen, ,,Eindelijk heeft Someren-Eind weer eens zicht op woningen voor deze groep jongeren en nu zorgen twee bezwaarmakers voor een hoop onzekerheid.” Toonders hoopt dat de vertraging niet te lang zal duren, maar realiseert zich wel dat een dergelijke procedure tijd kost. ,,En wie zegt dat de starters die zich nu hebben ingeschreven voor het bouwen van een woning, daar op gaan wachten? Zij willen een eigen huis en mogelijk gaan ze nu elders op zoek.”

Bezwaarmakers respecteren

Volgens een woordvoerder van de gemeente Someren is op dit moment nog niet te zeggen hoe lang de vertraging in het proces zal duren, omdat de inhoud van de bezwaren nog niet helemaal duidelijk zijn. ,,De problemen bij het bouwplan De Goede Vaart heeft alle aandacht, wij gaan binnenkort in gesprek met de bezwaarmakers om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen, maar respecteren het recht tot bezwaar maken, ook bij dit bouwplan in ’t Eind.”

De Goede Vaart bestaat uit vier fases, het plan om de eerste twee fases tegelijk te laten starten is gewijzigd. Het bouwrijp maken van de eerste twee fases gaat wel gelijk op, maar de start van de bouw begint voorlopig eerst in fase 1, daarvoor zijn de meeste kavels al uitgegeven, voor een aantal tweekappers worden nog bouwers gevraagd.

Het plan om in fase 2 een aantal levensloopbestendige ouderenwoningen te bouwen, is nog niet afgerond. Wel is er ruimte gereserveerd voor een aantal van deze woningen, maar de vraag is nog of dit koop- of huurwoningen gaan worden.

Begijnhofje

Voorzitter van de lokale KBO Nico van den Broek, heeft in een voorgesprek over De Goede Vaart met de gemeente het voorstel geopperd om er een soort van Begijnhofje van te maken. ,,Een rustig plekje op kleine afstand van de Eindse winkels en voorzieningen waar de ouderen van ons dorp samen kunnen genieten van hun oude dag.” Door de gemeente Someren en woningstichting Wocom wordt daar binnenkort een beslissing over genomen, het voorstel van de KBO wordt in het overleg meegenomen.

Raadslid Bart de Groot – tevens lid van de Gemeenschapslijst in ‘t Eind – is bezorgd. ,,Uitstel van het bouwplan is onacceptabel, gezien de noodzaak van nieuwe woningen in ons dorp. Daarom zullen wij erop toezien dat de gesprekken met de bezwaarmakers zo snel mogelijk plaatsvinden. Met een aantal personen met een andere zienswijze op het bouwplan is al overeenstemming bereikt, dat geeft hoop.”