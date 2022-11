Bibberen in kerken Asten en Someren: verwarming nog maximaal op 12 graden om kosten te drukken

Leerlingen Praktijk­school sollicite­ren bij echte directeu­ren: ‘Deze scholieren doen zichzelf tekort’

HELMOND - Beter geen trainingspak aan of kauwgum in, rechtop zitten en elkaar aankijken. Via een rollenspel met echte directeuren oefenen vijfde- en zesdejaars leerlingen van Praktijkschool Helmond het voeren van sollicitatiegesprekken.

