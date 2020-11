Bibliotheek De Lage Beemden levert 75.000 euro in, maar hoopt er met Laarbeek uit te komen

LAARBEEK - De donkere wolken boven Bibliotheek De Lage Beemden zijn in Laarbeek nog niet opgetrokken. Maar wethouder Greet Buter belooft dat de vestigingen straks niet zo weinig openingsuren overhouden dat sprake is van sluiting.

Feit is dat er vanaf 2023 fors minder geld beschikbaar is voor het bibliotheekwerk in Laarbeek: 75.000 euro minder dan nu het geval is.

De politiek heeft daar donderdagavond mee ingestemd. Dat was pas nadat het college van burgemeester en wethouders een aantal toezeggingen had gedaan over de toekomst van de bieb. Het belangrijkst voor de bezoekers is waarschijnlijk wel de openstelling.

Maar CDA, De Werkgroep en PvdA hamerden tijdens de behandeling van de begroting voor 2021 ook op andere zaken. Zo willen ze graag dat de gemeenteraad medio van dat jaar op de hoogte gebracht wordt van de gevolgen van de bezuiniging, zodat de raad op dat moment nog bij kan sturen.

Ook vragen ze van De Lage Beemden om de resultaten van activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid en lees- of computervaardigheid inzichtelijk te maken. De kritiek van wethouder Buter is dat het Taalhuis, waar mensen op een laagdrempelige manier hulp kunnen krijgen bij taalproblemen, ‘misschien niet helemaal aan de verwachtingen voldoet’.

Een deel van de weggevallen subsidie (40.000 euro) is het budget voor het Taalhuis. Dat was een tijdelijke ondersteuning, volgens de gemeente, en die houdt in 2022 op. Maar de bibliotheek was ervan uitgegaan dat het bedrag structureel was en had daar plannen op gemaakt.

,,De bibliotheek doet er ook veel meer van dan enkel het Taalhuis”, zo betoogde directeur-bestuurder Marly Driessens van De Lage Beemden. ,,We hebben het activiteiten- en Boekstart-programma uitgebreid en de dienstverlening op scholen ermee opgezet.”

Driessens liet de gemeenteraad eerder al in een brief weten dat zo'n forse vermindering van de subsidie onherroepelijk leidt tot een ingreep in de dienstverlening. De tijd van het kaasschaven, die ze in het verleden toepaste, is wel voorbij. Ze vindt ook niet dat er nu noodzaak is om te bezuinigen. ,,De gemeente geeft zelf aan tevreden te zijn over de financiën”, pleitte ze.

De gemeente en De Lage Beemden gaan de komende maanden met elkaar in gesprek over de toekomst van de bibliotheek, met minder budget. ,,Een besparing”, noemde Buter het. Van een bezuiniging wilde ze niet spreken, ze verwacht dat de uitvoering effectiever kan. ,,De bibliotheek geeft aan waar de risico's zijn, we gaan kijken waar overlap zit met werk dat andere organisaties uitvoeren.”

Die toezegging stemde Driessens gerust. ,,Dit geeft tijd en ruimte om samen met elkaar een plan te maken.”