Bibliotheek in Asten vernieuwd ondanks sloopplannen

Voor sommige Astenaren komt het als een verrassing dat de bibliotheek, nu gevestigd in een eigen pand, ruimte wil gaan huren in het nieuwe gemeenschapshuis. Ruud Hakvoort, directeur van Bibliotheek Helmond-Peel, vindt het juist een logische keuze. ,,Het is onze droom dat de bibliotheek een huiskamer is voor alle Astenaren, een plek waar iedereen welkom is en kan verblijven. Het liefst 24 uur per dag. Als je dan ook nog met elkaar onder één dak zit, is dat pure winst.” Hakvoort hoopt dat alle gebruikers van het nieuwe gemeenschapshuis straks gebruik zullen maken van de bibliotheek, bijvoorbeeld om er cursussen te geven, rustig te werken of concerten te houden.