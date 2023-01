Bibliotheken in Peel krijgen meer geld, Deurne niet meer voor dubbeltje op eerste rang

HELMOND - Het fundament onder Bibliotheek Helmond-Peel is een stuk steviger nu deelnemende gemeenten allemaal minstens vijftien euro per inwoner gaan bijdragen. Voor Deurne betekent dat een verdubbeling ten opzichte van de huidige subsidie.

Voorheen zaten gemeenten nog wel eens voor een dubbeltje op de eerste rang, constateert biebdirecteur Robin Verleisdonk. Zo betaalde Deurne zo'n zeven euro per inwoner voor het basispakket van de bibliotheek, exclusief de huisvesting. In dat pakket zit onder meer de boekencollectie, programmering, boekstart-koffers en het personeel.

Helmond haalt als enige basisbedrag

In Asten en Someren liggen die bedragen al een tijd rond de dertien euro. Helmond is de enige die al geruime tijd boven het basisbedrag zit met zeventien euro per Helmonder. Dat gaat dus veranderen.

De verantwoordelijk wethouders hebben nu afgesproken die bedragen per inwoner meer gelijk te trekken. Alleen in Someren moet de lokale politiek hier nog mee instemmen. Desondanks ondertekenden wethouders Marita van Lierop (Helmond), Tom Oomen (Deurne), Janine Spoor (Asten) en Willem van Doorn (Someren) alvast een convenant. Dat gebeurde in het nieuwe gemeenschapshuis in aanbouw ’t Kwartier in Asten.

We krijgen meer geld

Verleisdonk is blij met de op papier gezette afspraken. ,,Het geeft ons meer bestaanszekerheid, want we krijgen meer geld. Bovendien is er nu meer gelijkheid, dat is fijn.”

De vier gemeenten kunnnen daarnaast nog extra producten, diensten en grotere projecten afnemen bij Bibliotheek Helmond-Peel. Dan gaat het bijvoorbeeld om de Bibliotheek op School, het project Scoor een Boek en het TechLab. Dat soort zaken zitten in een zogeheten pluspakket.