Bier drinken mag tijdens stage bij CV De Plekkers in Asten

Er bestaan veel misverstanden over carnavalsverenigingen. Er zou in de periode februari en maart alleen maar bier gedronken worden en gehost worden in lokale kroegen. Vorst Hans Smeets van carnavalsvereniging De Plekkers in Asten wil dat beeld graag nuanceren. Hij is samen met zijn collega-bestuurders zo’n tien maanden per jaar druk bezig met carnaval en het reilen en zeilen binnen de club. ,,Je ziet van buitenaf vaak niet hoe het werkt binnen een carnavalsvereniging”, begint hij zijn betoog. ,,We doen ook veel voor de samenleving. Zo hebben we bijvoorbeeld ieder jaar een ouderenmiddag en komen we bij Kans Plus. Er komt veel bij kijken om dat allemaal te organiseren.”