Biermerken zijn verdwenen maar Aarle-Rixtel houdt zijn liefhebbers, blijkt bij bierfeest Schenk

De vijf brouwerijen op het speciaalbierfestival hebben de tap nog amper geopend wanneer de eerste bezoekers zich aan de houten tafeltjes nestelen.

Quote Bier moet je in een donker hol stoppen James Michaels

Gezonde belangstelling dus voor het festival van het Aarlese Hooglander Bier. Zowel van fijnproevers als gelegenheidsdrinkers. Honderden verzamelen zich op de Kouwenberg.

Zuipkeet

Een zeskoppig vriendengroepje uit Beek en Donk en Gemert gaat er al direct na opening eens lekker voor zitten. De vriendschap tussen de jongelingen werd ooit bezegeld in een ‘zuipkeet'. James Michaels ontpopte zich tot fijnproever van het stel. ,,Ik ben vooral verzot op de stouts en porters.”

Bier smaakt volgens hem nóg lekkerder wanneer je het tot volle wasdom laat komen. ,,Ik laat in mijn kelder bier uit 2017 rijpen.” Een jarenlang proces wat de nodige aandacht vereist. ,,De luchtvochtigheid moet tussen de 15 en 30 procent liggen. Ook mag er geen licht bij komen.” Met ironie: ,,Je moet het in een donker hol stoppen.”

Bierapp

Gied Jaspars uit Stiphout is al net zo'n connaisseur. Hij pakt zijn telefoon om een zonet geproefde tripel af te vinken in een app voor bierliefhebbers. Zo doen bon vivants dat. Ze registreren direct het gedronken gerstenat en geven het een cijfer. Uiteraard ook een geknipte manier om niet te verdwalen in het woud aan speciaalbieren.

Aarle-Rixtel was tot pas geleden een bolwerk van kleine brouwers. Croybier verdween echter onlangs van het toneel. Tot spijt van Jaspars. ,,Het was een lekker biertje.” Hij kende het merk maar al te goed. Landgoed Croy ligt immers op een steenworp afstand van Stiphout.

Ook voor Brouwerij Laarbeek viel het doek. Dat merk had de klokkengieterij in Aarle-Rixtel als thuishaven. De brouwketels maken daar echter plaats voor appartementen. Dat luidde het einde in : er kwam geen andere locatie en ook werd de brouwerij niet overgenomen.

Nieuwe Aarlese broedplaats voor brouwers?

Jammer, volgens mede-eigenaar Geert Hagelaar van Hooglander. ,,Ook omdat de Klokkengieterij als creatieve bloedplaats verdwijnt. Het zou mooi zijn als er in Aarle-Rixtel iets als de Noordkade in Veghel voor terugkomt. Maar ik zou niet weten waar.”

Hooglander floreert juist. Het zet vol in op social media en thuisbezorging. Met succes: het Aarlese bier vond zijn weg naar huiskamers in heel het land. Hooglander pakt op het eigen festival uit met onder meer Russian imperial stout, New England IPA en Uwe hooggijt. Markante namen, maar de allerfraaiste komt volgens bezoeker Ricardo Smits uit de koker van de Brouwschuur. ,,Oh buurman, wat doet u nu? Raap me op.”