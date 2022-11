Big Fun Band blaast binnenkort alle muzikale kaarsjes uit

Ze kunnen terugkijken op een rijke historie, muzikanten Peter Mutsers, Bas van Velthoven, Jan Hurkmans en Rianne Maas. Hurkmans is gitarist en zanger van het eerste uur: ,,Onze optredens in het PSV- en Roda JC-stadion voor de bobo’s van deze voetbalclubs was leuk om te doen. En het concert dat wij gaven met als voorprogramma het orkest van André Rieu -die toen nog niet bekend was- mocht er ook zijn. Maar toen in de feesttent in ’t Vaartje 1400 bezoekers één lange deinende rij vormden in een megalange polonaise, overtrof dat alles. Toen wij half Someren-Eind het podium voorbij zagen komen, kregen we met z’n allen extra ammezuur.” Oftewel: extra kracht om te blazen.

Versnelde beslissing

De band was eigenlijk in 2020 al van plan om te stoppen. ,,De ruimtes voor zo’n grote groep als de BFB waren beperkt en er waren minder optredens. Corona heeft onze beslissing versneld. Maar ook de beperkte tijd van de muzikanten om én bij het harmonieorkest te spelen én bij de BFB heeft meegespeeld”, vertelt Bas van Velthoven.

Quote De basis van onze band is onderlinge vriend­schap én stevig repeteren Bas van Velthoven

De BFB is door de jaren heen een hechte vriendenclub van enthousiaste muzikanten geworden. ,,De basis van onze band is die onderlinge vriendschap én stevig repeteren. Dat merkten we al bij de eerste repetitie voor ons laatste concert, na afloop klonken de nummers weer als vanouds.” In ’t Eind werd positief gereageerd toen bekend werd dat ze nog één keer voor het dorp gingen spelen. ,,Dat we daarna gaan stoppen vinden ze minder leuk maar er is wel begrip.”

James Last en top 100

Voor het slotconcert is via sociaal media aan de trouwe bezoekers gevraagd welke nummers zeker gespeeld moeten worden. ,,Een enkeling vroeg om rustig te beginnen met bijvoorbeeld enkele James Last nummers, maar de meeste mensen willen van het begin tot het eind top 100-nummers met een aantal medleys. Dat gaan we dan ook zeker doen, knallen vanaf het begin”, zegt Rianne Maas.

Quote Jos Wijnen heeft enorm veel voor de BFB betekend, als we straks onze laatste tonen hebben geblazen zal bij een pilske zijn naam zeker nog voorbij komen Peter Mutsers

In een bedrijfshal aan de Nieuwendijk zijn leden van de Harmonie al enkele weken bezig om een lege koude hal te veranderen in een warme concertzaal met aandacht voor de akoestiek en ruimte voor de polonaisemedleys. ,,Bijna overal in de hal ligt vloerbedekking en aan de muren hangen gordijnen om niet alleen het geluid van de blazers en slagwerkers optimaal te laten klinken, maar ook de stemmen van onze zangers en zangeressen én dat het achtergrondkoor duidelijk hoorbaar is voor het publiek.”

Dieptepunt

Aan het dieptepunt in al die jaren zal vooral door de oudere muzikanten tijdens het laatste optreden nog wel worden teruggedacht. ,,Dat was het moment dat we hoorden dat onze medeoprichter én eerste dirigent, Jos Wijnen plotseling kwam te overlijden. Die man heeft enorm veel voor de BFB betekend, als we straks onze laatste tonen hebben geblazen zal bij een pilske zijn naam zeker nog voorbij komen”, vertelt oud-dirigent Peter Mutsers.

Voor info over het optreden zie: www.muziekverenigingjuliana.nl